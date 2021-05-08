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Fenerbahçe'den son dakikada mucize gol!

Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta 90+6'da attığı golle 2-1 kazandı ve müthiş bir geri dönüşle şampiyonluk yarışına devam dedi. Lider Beşiktaş'ın Galatasaray'a yenilmesiyle zirvede işler karıştı...

Spor 08.05.2021, 22:48
Fenerbahçe'den son dakikada mucize gol!

Şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, 40. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü’ne konuk oldu.

Başkent’te 3. dakikada geriye düşen Fenerbahçe, 90+6’da attığı golle 2-1 kazanarak şampiyonluk yolunda mucizevi bir galibiyete imza attı

Maça kötü başlayan ve 3. dakikada Alper Potuk’un golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 35. dakikada Emre Belözoğlu’nun yaptığı değişikliklerden sonra toparlandı.

Dakika 42’de Ozan Tufan’ın golüyle skoru 1-1’e getiren Fenerbahçe, ikinci yarıda sayısız gol fırsatı kaçırdı ancak, 90+6’da sahneye Enner Valencia çıktı ve takımını 2-1’lik galibiyete taşıdı.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 79 yaptı ve lider Beşiktaş’ın Galatasaray’a 3-1 yenilmesiyle farkı 2 puana indirdi. Ankaragücü ise, 38 puanda kaldı. Ankaragücü bir sonraki maçında Kasımpaşa’ya

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