Fenerbahçe'den seçim açıklaması! İşte yeni tarih...

Fenerbahçe, seçimin ilk toplantısının 18-19 Haziran'da yapılacağını açıkladı. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. toplantı 25-26 Haziran'da yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pazar günleri sokağa çıkma yasağının sürdüğünü hatırlatan Ali Koç, 12-13 Haziran için duyurulan seçim tarihinde 13 Haziran'ın pazar gününe denk geldiğini belirtmişti.

Koç, oy kullanacak üyeler için izin almaya çalışacaklarını ancak bunun zor göründüğünü aktarmıştı.