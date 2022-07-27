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Fenerbahçe'den resmi Kim Min-Jae açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Kim Min-Jae'nin transferi için Napoli ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Spor 27.07.2022, 12:22 27.07.2022, 13:03
Fenerbahçe'den resmi Kim Min-Jae açıklaması

Fenerbahçe, Kim-Min Jae’nin transferi için Napoli ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Sarı-lacivertli takımın açıklamasında;

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kim Min-Jae'nin İtalya'nın Napoli kulübüne transferi  konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

#Fenerbahçe #Kim MinJae
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