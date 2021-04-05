Fenerbahçe'den önemli galibiyet!

Emre Belözoğlu önderliğinde ilk maçına çıkan Sarı Lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin takıldığı haftada sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 64. dakikada Samatta'nın attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.

Ev sahibi ekipte İrfan Can Kahveci'nin 84. dakikada attığı gol, yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından 62 puana ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçerek ikinci sıraya yükselirken, lider Beşiktaş ile arasındaki farkı da 2 puana indirdi.

Fenerbahçe, 33. hafta maçında perşembe günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Sagal'ın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Sacko'nun ceza sahası içi sağ çaprazında uygun durumda yaptığı vuruşta son anda topun önüne geçen Szalai, kritik bir müdahalede bulundu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

44. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası içi sol çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olmasına rağmen fazla pozisyon üretemediği, Denizlispor'un da ani ataklarla gol bulmaya çalıştığı ilk yarıda iki takım da skor tabelasını değiştiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

64. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Caner Erkin ile kullanılan köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

71. dakikada soldan topla içeri kat eden Valencia'nın uzak direğe şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83. dakikada Yukatel Denizlispor savunmasının hatasıyla topu önünde bulan Samatta, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Osayi-Samuel'e aktardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra sol ayağıyla şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın ligin 31. haftasında Beşiktaş ile yaptığı derbiye ilk 11'de başlayan futbolculardan İrfan Can Kahveci ile Bright-Osayi Samuel yedek kulübesinde yer aldı, Nazım Sangare ise rahatsızlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, bu oyuncuların yerine Gökhan Gönül, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş'e ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, Pelkas, Valencia ve Samatta 11'iyle çıktı.

Emre Belözoğlu'nun futbol A takım direktörü olarak ilk maçı

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen antrenör Erdinç Sözer de ilk kez yedek kulübesindeki yerini aldı.

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadı. Ayrıca rahatsızlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare ve Papiss Cisse de 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer almadı.

Sinan Gümüş 13 maç sonra ilk 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, Süper Lig'de 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, son olarak ligin 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 11 Ocak'ta oynanan müsabakaya 11'de başlamıştı.

Sinan Gümüş, böylece ligde 84 gün sonra sarı-lacivertli formayla ilk 11'deki yerini aldı.

(Maçkolik)