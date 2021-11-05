Fenerbahçe'den muhteşem zafer!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Antwerp'e konuk olan Fenerbahçe, deplasmanda çok iyi futbol sergileyerek 3-0 galip geldi ve gruptaki ilk galibiyetini alarak Avrupa macerasını sürdürme yolunda kritik bir zafer elde etti. İlk yarıda Antwerp'e 3 gol atan Fenerbahçe 19 yıl sonra bir ilki başarırken, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Berisha’nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rossi’nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

79. dakikada savunmanın arkasına sarkan Rossi’nin sert şutunda kaleci Butez gole izin vermedi.

80. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Zajc’ın şutunu kaleci Butez kurtardı.

Stat: Bosuil

Hakemler: Irfan Peljto xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx

Royal Antwerp: Butez x, De Laet x, Bataille x (Balikwisha dk. 76 x), Dinis Almeida x, Vines x, Verstraete x, Alhassan Yusuf x (Dorian Dessoleil dk. 46 x), Gerkens x (Dwomoh dk. 67 x), Benson x (Miyoshi dk. 61 x), Fischer x (Samatta dk. 60 x), Frey x

Yedekler: De Wolf, Björn Engels, Johannes Eggesteinf

Teknik Direktör: Brian Priske

Fenerbahçe: Berke xx, Tisserand xx (Szalai dk. 72 x), Kim Min-Jae xxx, Novak xxx, Osayi-Samuel xx, Sosa xxx (Pelkas dk. 79 x), Mert Hakan xxx (Zajc dk. 63 x), Ferdi xxx (Sangare dk. 72 x), İrfan Can xxx (Rossi dk. 63 xx) Meyer xxx, Berisha xxx

Yedekler: Ertuğrul, Bartu Kulbilge, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Arda Kurtulan

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Mert Hakan (dk. 8), Meyer (dk. 16), Berisha (dk. 29) (Fenerbahçe)

Sarı kart: İrfan Can (Fenerbahçe)