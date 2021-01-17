Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması! Görüşmelere başlanmıştır

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, bu gece İstanbul'da olacak Türk asıllı Alman futbolcuyla transfer görüşmelerine başlandığını da KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.