Fenerbahçe'den Mahmut Uslu'ya cevap

Fenerbahçe Kulübü, eski yöneticisi Mahmut Uslu'nun yapmış olduğu sön dönemdeki açıklamalarla ilgili olarak sosyal medya hesabından yanıt verdi. Uslu'nun açıklamalarına göndermede bulunan Sarı Lacivertli yönetim, yapmış oldukları paylaşımda, "2010 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilişkisi kesilerek yönetimden ayrılan, 2013 yılında tekrar yönetime gelen Sn. Mahmut Uslu'nun yöneticilik deneyimlerini vurguladığı kulübümüz için yaptığı fedakarlıkları dile getirdiği, mevcut yönetim kurulumuza tavsiyelerini paylaştığı ve tüm ekipleriyle birlikte Fenerbahçemizin başarılı olmasını istediklerini 'samimiyetle' anlattığı, Hürriyet gazetesinde tam sayfa yer alan olağanüstü röportajı kaçırmayın." ifadelerine yer verdiler.

Mahmut Uslu neler söylemişti?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başlkanlığı döneminde görev yapan Mahmut Uslu, GHürriyet Gazetesi'ne vermiş olduğu röportajda, olay ifadeler kullanmıştı ve sert bir dille Ali Koç yönetimini eleştirmişti.

Mahmut Uslu'nun röportajında yer alan ifadeler şu şekilde:

"İnsanlar 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' diye bağırıyor. İşlerini konsantre olup Fenerbahçe’yi şampiyon yapsınlar. Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var?" sözleri için 'Biz olsaydık Pereira’yı kovardık"

"Aziz Yıldırım ve yönetimi görevde olsaydı sağ bek (Gökhan Gönül) Fenerbahçe’ye gelemezdi. Öbürü ise (Caner Erkin) özellikle Beşiktaş maçında Fenerbahçe’ye yanlışlar yaptı. O yüzden biz olsaydık kulübe dönemezdi."

"2011’de 3 Temmuz faciasını yaşayan bir kulübüz. Başka kulüpler olsa ayakta bile kalamazdı. Ondan sonraki yönetimde ne Ali Koç vardı ne de Nihat Özdemir. Ömer Temelli’nin evinde Ali Koç’a bizzat yalvardım. “Gel ikinci başkan ol sonra sen başkan olursun” dedim. Biz 150 milyon euro para koymayı düşündük çünkü kulübün dönemeyeceğini hissettik. Şimdi ise kolay, Bankalar Birliği ile anlaşma yaptılar ve paraları çekip kullanıyorlar."