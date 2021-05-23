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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük konusunda Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı aldı.

Spor 23.05.2021, 09:21
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı

Nexus Spor'un aktardığına göre; Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük konusunda Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı aldı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un gelecek sezon için teknik direktör kararını da dün canlı yayında açıkladı.

Koç, "Teknik direktör konusu, transfer konusunu 1 Haziran'a kadar netliğe kavuşturacağız.

Gelecek sezon için kadronun yüzde 70 oranında hazır olduğunu düşünüyoruz. Bu sezonun kadrosunun üzerine yapacağımız 1-2 dokunuş ile seneye şampiyonluğun en büyük adayı olacağız.

'HAZIR OLDUĞUNDA AÇIKLAYACAĞIZ'

Gelecek sezon camiamızın beklediği şampiyonluğu alacağımız düşünüyoruz. Zamanı gelince açıklayacağım. Size endeksli bir hayatımız yok.

Hazır olduğunda açıklayacağız. Sizin sorduğunuz her türlü soruya da elimizden geldiğince yanıt vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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