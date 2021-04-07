Fenerbahçe'den Dzeko bombası!

Süper Lig'de oynadığı son maçta evinde Denizlispor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında "ben de varım" diyen Fenerbahçe'de yeni sezonuntransfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, gündemine dünyaca ünlü 3 golcüyü aldı. İstanbul temsilcisi, Roma forması giyen Bosnalı Edin Dzeko ile görüşmelere başladı.

KANARYA'DA İSİM ÇOK

Yeni Asır'ın haberine göre; F.Bahçe yönetimi, Edin Dzeko'nun ardından Porto'da forma giyen Moussa Marega ile de pazarlık masasına oturacak. 29 yaşındaki forvet Marega, kulübüyle yeni sözleşme için görüşmüş ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Fenerbahçe bu 2 yıldızı da alamazsa Michy Batshuayi için Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın kapısını çalacak.

ÜÇ OYUNCUYA KANCA

Fenerbahçe'nin üç futbolcusuna teklifler geliyor. Sarı-lacivertlilerin Zorya Luhansk takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh için Ukrayna ekibi, genç oyuncunun bonservisini almak için 8 milyon Euro önerdi. Üç kez ayın futbolcusu seçilen Allahyar Sayyadmanesh, bu sezon çıktığı 17 maçta beş gol attı, iki asist yaptı. İngiliz ekibi Liverpool Ozan Tufan'ı isterken yönetim de 20 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Avrupa ekiplerinin radarına giren Szalai'yi de Premier Lig ekiplerinden Leicester City istedi. Fenerbahçe bu transfer için de 25 milyon Euro ücret belirledi.

(Fanatik)