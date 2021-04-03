Fenerbahçe'den bir transfer hamlesi daha...

Sarı lacivertliler, yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. kanat bölgesine önem veren Fenerbahçe, çareyi İtalya’da buldu.

Kanarya, sezon başında transfer ettiği ancak sakatlık sorunları nedeniyle yolları ayırmayı planladığı Diego Perotti'nin alternatifini yine Roma'da buldu.

Bir süredir oyuncu havuzundaki isimlerle ilgili değerlendirmeler yapan yönetimin Stephan El Shaarawy'de karar kıldığı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; İtalyan kanat oyuncusuyla kısa süre içinde görüşmelerin başlaması planlanıyor

Roma 2019'da 16 milyon Euro'ya Çin'e sattığı yıldız futbolcuyu ocak ayında bedelsiz olarak transfer etti. Ancak Çizme basınına göre El Shaarawy yeni sezon planlamasında yer almıyor

Mısır asıllı İtalyan yıldızın sezon sonunda kiralık veya bonservisiyle elden çıkarılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Stephan El Shaarawy ile nisan ayı içinde temasa geçeceği öğrenildi.