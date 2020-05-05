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Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, bir futbolcusunda korona virüs tespit edilen MKE Aankaragücü için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, bir futbolcusunda korona virüs tespit edilen MKE Aankaragücü için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

05 Mayıs 2020 Salı 12:25
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Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, bir futbolcusunda korona virüs tespit edilen MKE Aankaragücü için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'den, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü Kulübü'ne geçmiş olsun mesajı geldi. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Ankaragücü" ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü korona virüs teşhisi konulan oyuncunun hastanede tedavi altına alındığını duyurmuştu.

Son Güncelleme: 05.05.2020 12:28
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