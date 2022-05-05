Fenerbahçe'den Alex Telles sürprizi!

Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezona etkili bir başlangıç yapmak için transferde yanlış adım atmamak istiyor. Transfer listesine birçok önemli ismi alan sarı-lacivertli ekip somut adımlar atmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Sol beke Alex Telles

Filip Novak'tan hem sakatlığı hem de performansı nedeniyle istediği verimi alamayan sarı lacivertliler sol bekte Atilla Szalai ile Ferdi Kadıoğlu'nu kullanmak zorunda kalmıştı. Sarı lacivertliler transferde sol bek için tanıdık bir ismi gündemine aldı. Daha önce Galatasaray 'da forma giyen Manchester United'lı 29 yaşındaki Brezilyalı sol beki Alex Telles adaylar arasına katıldı. Yıldız futbolcunun hem ligi tanıması hem de gösterdiği performans listenin ilk sıralarında olmasına neden oldu. (Ajansspor)