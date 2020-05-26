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Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı sürüyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni teknik direktör kriterleri sonrası gözler, Moldova'yı çalıştıran Engin Fırat'a çevrildi.

Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı sürüyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni teknik direktör kriterleri sonrası gözler, Moldova'yı çalıştıran Engin Fırat'a çevrildi.

26 Mayıs 2020 Salı 17:29
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Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı sürüyor

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimi yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken, Koç'un geçtiğimiz günlerde divan kurulunda yaptığı yeni teknik direktör profilinde gözler Engin Fırat'a çevrildi. Yerli ve yabancı olarak üç hoca ile görüştüklerini ve ligi ve Fenerbahçe camiasını yakından bilen bir isimle anlaşabileceklerini ifade eden Başkan Koç'un bu açıklamaları sonrası bir dönem sarı-lacivertlilerde görev alan ve şu anda Moldova Milli Takımı'nı çalıştıran Engin Fırat gündeme geldi. Sarı-lacivertli camianın yerli hocada ilk tercihinin Erol Bulut olduğu öğrenilirken, Engin Fırat'ın da gündemde olduğu gelen haber arasında.

49 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Engin Fırat, 2002-2003 yılları arasında Fererbahçe'de Werner Lorant'ın yardımcılığını üstlenmişti.

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