Fenerbahçe'de transferin son gününde üç imza birden!

Fenerbahçe transferin son gününde bombaları arka arkaya patlattı. Sarı Lacivertli ekip önce İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Kemal Ademi ile 3+1 yıllığına sözleşme imzalandığını açıkladı. Ardından ise Yunanistan'ın Paok ekibinden 10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki Dimitrios Pelkas'ı 4 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Son olarak ise Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler böylece uzun zamandır istediği skorer kanat arayışını tamamlamış oldu.

Ademi'den 3+1 yıllık imza

4 Ekim akşamı Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Ademi, kendisini 3+1 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. 24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Basel formasıyla 26 maçta 13 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Pelkas için Paok'a 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek

Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezon Paok formasıyla ligde forma giydiği 17 maçta 3 gol kaydetti.

Perrotti ile 2+1 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Perotti geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.