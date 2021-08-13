Fenerbahçe'de token satışları iyi gelir getirdi, transfer rotası Güney Kore!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı Lacivertliler, Güney Koreli stoper Kim Min-jae ile görüşmelere başladığını ve oyuncunun İstanbul'a geldiğini açıklamıştı. Sarı Lacivertliler forvete de Güney Koreli yıldızı getiriyor. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

9 MİLYON EURO TRANSFERE EKLENECEK

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Paribu ile iş birliği anlaşması imzalamıştı. Sarı Lacivertliler, Fenerbahçe Token ön satışlarından tam 268.5 milyon TL gelir elde ettiğini açıkladı. Fenerbahçe bu paranın 3'te 1'ini transfer limitine ekleyebilecek. Bu da yaklaşık 9 milyon euro civarında olacak.

PEREIRA'NIN İSTEDİĞİ İSİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira takviye istediği bölgeleri ve isimleri yönetimle paylaştı. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Pereira'nın istediği isimlere öncelik verdi.

Kİ MİN-JAE'NİN ARDINDAN BİR GÜNEY KORELİ DAHA

Güney Koreli savunmacı Kim Min-jae'yi İstanbul'a getiren ve transfer görüşmelerine başlayan Fenerbahçe, forvet transferinde de rotayı Güney Kore'ye kırdı.

HEE-CHAN HWANG İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Forvet transferi için çok yoğun bir şekilde çalışan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim ön plana çıktı... Kim Min Jae hamlesi sonrası Uzak Doğu pazarına yönelen Sarı-Lacivertliler, Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen Hee- Chan Hwang için düğmeye bastı.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Geçtiğimiz sezon 9 milyon Euro karşılığında Salzburg'dan Leipzig'e transfer olan Koreli forvetin 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için bir Uzak Doğu şirketiyle sponsorluk anlaşması yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

Transfer listesindeki bir başka forvet Sörloth'la takım arkadaşı olan Hee-Chan Hwang geçen sezon 18 maçta forma giymesine rağmen gol atamadı. 25 yaşındaki forvet Salzburg'da ise 126 maçta 45 gol kaydetti.

Sol kanatta da görev yapabilen Hee-Chan Hwang, Kore Milli Takımı'nda 37 kez görev yaptı. Genç yıldız milli formayla 6 gol attı.