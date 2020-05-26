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Fenerbahçe'de testler negatif çıktı

Fenerbahçe'da futbolcular, teknik ekip, idari ekip ve çalışanlara yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlandı. Yarın Riva'da kampa girecek olan futbolcular, 31 Mayıs'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek.

Fenerbahçe'de testler negatif çıktı

Fenerbahçe'da futbolcular, teknik ekip, idari ekip ve çalışanlara yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlandı. Yarın Riva'da kampa girecek olan futbolcular, 31 Mayıs'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek.

26 Mayıs 2020 Salı 10:00
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Fenerbahçe'de testler negatif çıktı

Fenerbahçe'de korona virüs testi yapıldı. Futbol A takım oyuncularına, teknik ekibe, idari heyete ve Samandıra Can Bartu Tesisleri çalışanlarına yapılan testlerin tamamı negatif olarak sonuçlandı. Çıkan sonuçların ardından hazırlıklarına başlayacak olan sarı-lacivertlilerin 26-31 Mayıs tarihleri arasında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa gireceği açıklandı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki odaların ikişer kişilik olması, tesislerin bir kısmının tadilatta olması ve fiziki koşulların yetersizliği nedeniyle Riva'ya gidecek olan Fenerbahçe kafilesi, 6 gün boyunca burada kamp yapacak. Sarı-lacivertliler ilk antrenmanını yarın gerçekleştirecek.

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