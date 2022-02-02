Fenerbahçe'de teknik direktör bir kez daha mı değişiyor?

Fenerbahçe yönetimi, lider Trabzonspor'un puan olarak çok geride kalmasının ardından 19 Aralık 2021'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Takımı geçici olarak 12 Ocak 2022'ye kadar Zeki Murat Göle çalıştırdı.

12 Ocak 2022'de ikinci İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertli kulüp 2014'te takımı çalıştıran deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

ÜNLÜ TEKNİK ADAMLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, uzun süredir takımın başına getirmek için görüşmelerde bulunduğu ünlü teknik direktör ile anlaşmaya vardı.

Haber Global'in haberine göre; Joachim Löw, bir önceki görüşmede şartlarının kabul edilmesi durumunda sarı-lacivertlileri çalıştıracağını iletmişti ve son karar Başkan Ali Koç'a kalmıştı.

Alman teknik adamın şartlarını uygun bulan Başkan Ali Koç, Alman hoca ile son bir görüşme yaptı ve taraflar yeni sezon için el sıkıştı. Dünya Kupası apoleti bulunan Alman teknik direktörün 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Başkan Ali Koç ile Joachim Löw oluşturulacak teknik ekip, transfer bütçesi, altyapı projeleri dahil A'dan Z'ye geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Fenerbahçe'yi istikrara kavuşturacak doğru ismin Löw olduğuna inanan Koç, uzun süredir emek verdiği anlaşmayı sağladı ve iş sadece ıslak imzaya kaldı.