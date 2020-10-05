Son Dakika
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme!
Süper Lig'de tek hedef şampiyonluk olan Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezona göre tüm defans hattını değiştiren sarı lacivertli ekipte transferin son gününde sürpriz bir gelişme yaşandı. Karagümrük maçında kadroya alınmayan Serdar Aziz'in yeni adresi belli oldu...
Spor 05.10.2020, 09:58
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Transferin son gününde Süper Lig'de hareketlilik son hızıyla devam ediyor. Yaz döneminin transfer şampiyonu Fenerbahçe'de sular durulmuyor.
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Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'in ilk 4 haftasında aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan almıştı. Bulut, hücumda daha üretken olmak için bir de 10 numara transferi istediği öğrenilmişti.
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Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekip dün gece Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
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Sarı Lacivertlilerde yaşanan son dakika gelişmesinde PAOK takımında forma giyen Pelkas ile anlaştığı bugün İStanbul'a geleceği öğrenildi. Fenerbahçe 1.6 milyon euro teklif yaparken sonraki satıştan %20 pay verecek.
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A Spor'un son dakika haberine göre daha önce Galatasaray ile alacakları karşılığında sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı.
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Fenerbahçe'nin geniş kadroda düşünmediğini Serdar Aziz'e iletmesinden sonra siyah beyazlı yöneticiler Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldi ve transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
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Transferde gelenler olduğu kadar birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe'de son maçta kadroya bile alınmayan Serdar Aziz de sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Beşiktaşlı yöneticiler Serdar Aziz için bonservis bedeli ödemek istemediğini, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den alacaklarının yarısını karşılığında transferi gerçekleştirmek istediklerini ilettiler. Serdar'ın sarı lacivertli ekip ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
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Tarafların anlaşması durumunda Serdar Aziz gün içerisinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Serdar Aziz de sarı lacivertli ekipten ayrılmak istiyor. 29 yaşındaki savunma oyuncusu eğer Fenerbahçe ile arasındaki alacak sorununu çözerse Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerine başlayacak.
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