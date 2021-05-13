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Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe kulübünde olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamaması halinde ise 5-6 Haziran'da yapılacak.
Spor 13.05.2021, 14:54
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde, saat 10.30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.
Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz.