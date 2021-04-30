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Fenerbahçe'de sağ bek krizi

Sarı-lacivertli ekipte BB Erzurumspor maçı öncesi sağ bek sıkıntısı yaşanıyor...

Spor 30.04.2021, 22:24
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Fenerbahçe'de sağ bek krizi

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Gökhan Gönül, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. 

Nazım Sangare'nin de sakatlığının sürmesi nedeniyle sarı-lacivertli ekipte BB Erzurumspor ile oynanacak maç öncesi sağ bek krizi yaşanıyor. 

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun BB Erzurumspor maçında sağ bekte Ozan Tufan'ı tercih etmesi, orta alanda ise cezası sona erecek olan İrfan Can Kahveci veya Luiz Gustavo'ya görev vermesi bekleniyor. 

(Maçkolik)

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