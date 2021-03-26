Fenerbahçe'de o ismin korona testi pozitif!

Fenerbahçe'de yapılan testler sonrasında corona virüsüne yakalanan futbolcuların sayısı 5'e yükselmişti. O futbolculardan birinin Mert Hakan Yandaş olduğu ortaya çıktı.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Menemenspor'dan öğrencisi Mert Hakan Yandaş'ın performansını değerlendirdi ve yıldız futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını söyledi.

Radyospor'a konuşan Suat Kaya,

"Mert Hakan Yandaş; çok yönlü, kendisini sürekli yetiştiren, hedefleri olan ve kolektif futbolu benimseyen bir oyuncu. Mert Hakan inşallah Fenerbahçe'de başarılı olur. Fenerbahçe'de bir hoca değişimi de yaşandı umarım bu değişim Mert Hakan'ı olumlu yönde etkiler. Mert Hakan Yandaş'a geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. 4-5 tane takım arkadaşı ile corona virüsüne yakalanmış. Büyük kızım sağlıkçı olduğu için haberi ondan almıştım çok üzüldüm. İnşallah Mert Hakan en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve tekrar sahalara döner." ifadelerini kullandı.