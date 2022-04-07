Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'ye rekor bonservis!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta sonu KKTC'de yaptığı açıklamalarda takımdaki 5-6 farklı oyuncuya Avrupa'dan yakın takip olduğunu dile getirmişti. Koç'un bahsettiği isimlerin Szalai, Pelkas, Zajc, Crespo, Arda ve Kim Min-Jae olduğu öğrenildi. Başkan, bu konuşmada her ne kadar oyuncuları ellerinde tutmak istediklerini vurgulasa da, "Bazı tekliflere isteseniz de hayır diyemezsiniz" cümlesini de kullanmıştı.

23 MİLYON EURO'YA SERBEST

Fenerbahçe'nin sezon sonunda en az bir büyük satış yapacağı bildirildi. Başkan isim vermese de bu ismin Kim Min-Jae olduğu gelen bilgiler arasında. Sözleşmesinde 23 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan 25 yaşındaki Güney Koreli stopere Premier Lig'den ciddi talipler var. Kim de İngiltere'de oynamaya sıcak. 24 yaşındaki Szalai'nin 2025, 28 yaşındaki Pelkas ve 27 yaşındaki Zajc'ın 2023, 25 yaşındaki Crespo'nun ise 2024'e kadar sözleşmesi var. 17 yaşındaki Arda ise geçtiğimiz günlerde sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı.

NASIL GELDİ ŞAŞKINIM!

KIM Min-Jae'ye ciddi teklifler geldiğini de belirten Ali Koç, "Roma 14 milyon Euro verip transfer edememişti, bize piyango gibi oldu. Ben halen şaşkınım bize nasıl geldi diye" ifadelerini kullandı.

NE YAPTI?

Sezon başında Çin ekibi BJ Guoan'dan 3 milyon Euro'ya alınan Kim'le 4 yıllık anlaşma imzalanmıştı. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe ile 37 resmi maçta 3 bin 88 dakika süre aldı. Süper Lig 'de 28 maçta 2 bin 404 dakika sahada kalırken bir de gol (Konya maçı) attı. (Sabah)