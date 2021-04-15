Fenerbahçe'de hedef Boateng!

Fenerbahçe yeni sezona dünyaca ünlü bir stoperle başlamakta kararlı… Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken ve transfer ettiği Lemos ve Tisserand'dan gerekli verimi bir türlü alamayan Sarı-Lacivertliler'in hedefinde Bayern Münih'in 32 yaşındaki Alman stoperi Jerome Boatengvar…

YÖNETİM ŞARTLARINI ÖĞRENDİ

Sarı-Lacivertliler sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması gerçekleştirdi ve şartlarını öğrendi. Boateng'e İspanya ve İngiltere'den de talipler var.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

2011 yılından beri Alman ekibinde forma giyen başarılı stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro... Jerome Boateng bu sezon 33 maçta oynadı. 2 gol atarken 1 asist üretti. (Takvim)