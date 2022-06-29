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Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella iddiası
Fenerbahçe'nin sol bek için bonservisi Parma'da olan 24 yaşındaki Giuseppe Pezzella ile ilgilendiği iddia edildi.
Spor 29.06.2022, 12:20
Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin Giuseppe Pezzella ile ilgilendiği ifade edildi.
KISA SÜREDE TEKLİF SUNULACAK
Sky Sport'un haberine göre sarı-lacivertliler, İtalyan oyuncu için devreye girdi. Hatta, Bologna'ya transfer olması beklenen oyuncu için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde teklifini sunacağı aktarıldı.
3 ASİST KAYDETTİ
Bonservisi Parma'da olan 24 yaşındaki sol bek, geçen sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçirmişti. 29 maçta süre alan Pezzella, 3 asist yapmıştı.