banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli takımın başında sezon sonuna kadar sportif direktör Emre Belözoğlu görev yapacak.

Spor 25.03.2021, 19:17
4
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımın başında sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nun yer alacağı belirtildi. Fenerbahçe resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz."

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu