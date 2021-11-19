Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten hakem açıklaması: Derbinin sonucunu belirleyen hakemler artık olmasın

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray derbisi öncesi kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.

"Artık geri sayım başladı. Saatleri sayabilecek durumdayız. Samandıra'da moral ve motivasyon son derece yüksek. Derbiye hazır bir atmosfer var."

"Pazar günü teknik adamlar, takımlar kadar sorumluluk maçı yönetecek hakemlerdir. Bu konuda bir tane talebimiz var. Hakemler tarafsız olmak zorunda. Hiçbir atmosferden, baskıdan, tribünlerin etkisinde kalmadan yönetimin yapılması gerekilir..."

"Sahada yalnızca futbolun oynandığı, sahadaki pozisyonların gündemde olduğu bir maç olsun. Bunun takipçisi olacağız. Objektif, adil ve tarafsız bir şekilde maçın yönetilmesi gerekir. Adalet çok daha önemli."

"Derbinin sonucu, kaderini belirleyen faktör artık hakem olmasın. Bu derbiyle birlikte beyaz bir sayfa açılsın. Tek beklentimiz ve odağımız bu. Diğer konularda hazırız. Artık sahanın yıldızının hakemler değil takımlar olması gerekir."

"Hayatın bir kuralı var. Nereye bakarsanız oraya giderseniz. Biz Fenerbahçe olarak baktığımız tek yol şampiyonluk. Şampiyonluğa bakıyoruz, şampiyonluğa gideceğiz."

"Günün sonu itibarıyla futbolcular gladyatör değil. 100 yıllık formaları giyen insanlar demektir. Sorumluluk dahilinde oynayacaklar. Terimizin son damlasına kadar 90 dakika savaşan 11 tane futbolcumuz olacak. Bunun bir bayrama, şölene dönüşmesi gerekir."