Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi

Fenerbahçe'de BB Erzurumspor maçı öncesi Serdar Aziz'in, sakatlığından dolayı maç kadrosuna alınmadığı ifade edildi. Ancak Aziz, sosyal medya hesabından tüm paylaşımlarını silerek duruma tepki gösterdi.

Serdar Aziz'in sosyal meyda hesabından her şeyi silmesi, Aziz'in sakat olmadığı ve yönetimle bir sorunu olduğu iddialarını gündeme getirdi.

Paylaşımlarını silen Aziz'in Instagram hesabı şöyle görünüyor: