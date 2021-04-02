Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu!

DÖNÜŞÜM EMRE'YLE BAŞLADI

Yaz transfer döneminden bu yana yaptığı 22 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe'de sürpriz kayıplar işi zorlaştırdı. Kötü gidişatın ardından sarı lacivertli yönetim teknik direktör Erol Bulut ile yolları ayırıp göreve Emre Belözoğlu'nu getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belözoğlu, yardımcı antrenör görevine yurt dışından bir isim geleceğini açıklamıştı. Fenerbahçe uzun yıllar Bundesliga'da görev yapan Erdinç Sözer'in ekibe katıldığını duyurdu. Böylelikle yeni sezon için fitil ateşlenmiş oldu.

BİRÇOK İSİM GİDİYOR

Takvim'in haberine göre sezon başından bu yana Süper Lig'de yaptığı 22 transferle takımın çehresini değiştiren Fenerbahçe bir türlü istenen performansı elde edemedi. Bu durum yönetimi de oldukça rahatsız ederken sezon sonu birçok isimle yollar ayrılıyor.

AYRILACAK İSİMLER İÇİN KARAR BELÖZOĞLU'DA

Fenerbahçe, sezonun bitimiyle birlikte yeniden yapılanma için operasyon yapacak. Beklentilerin altında kalan bazı isimlerle yolların ayrılacağı ve bunun kararını da Sportif direktör ve takımın teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun vereceği bildirildi.

İŞTE O İSİMLER

Genç teknik adamın takımdan göndereceği isimlerin birçoğu şimdiden belli oldu. Yeni sezon yapılanması için Emre Belözoğlu'nun takımdan göndereceği isim şöyle;

1- MBAWANA SAMATTA

Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Mbwana Samatta bir türlü beklentileri karşılayamadı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta için Fenerbahçe sezon sonunda 6 milyon Euro ödeyecek. Sarı-lacivertli ekip mümkün olan en az zararla Samatta'yı gönderecek. Samatta'nın mecburi satın alma parası ödendikten sonra Genk'e satılma planı var.

2- JOSE SOSA

Büyük umutlar bağlanan diğer bir isim olan ve Trabzonspor'dan transfer edilen Jose Sosa, Fenerbahçe formasıyla beklentilerin altında kaldı. Arjantinli yıldızın da takımda kalma şansı düşük görülüyor. Sosa'nın da ülkesi Arjantin'e dönebileceği ifade ediliyor.

3- PAPİSS CİSSE

Bu sezon en büyük sorunu gol yollarında yaşayan Fenerbahçe, Cisse'den hiç katkı alamadı. 35 yaşındaki futbolcu, etkisiz görüntüsüyle beklentilerin altında kaldı. Cisse'nin de ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

4- FİLİP NOVAK

Geçen sezonu Trabzonspor'da geçiren Filip Novak, 2019-2020 sezonunun neredeyse tamamında forma şansı bulurken bu sezon Fenerbahçe neredeyse forma yüzü göremedi. Performansını bir türlü arttıramayan Novak gelecek sezon sarı-lacivertli takımda olmayacak.

5- LEMOS

Sezon başında takıma katılan fakat Fenerbahçe savunmasında yaptığı hatalarla büyük zaaf yaratan Lemos, Szalai'nin gelişiyle forma yüzü göremedi. Sarı-lacivertli yönetim Lemos'u en kötü ihtimal kiralık olarak göndermek istiyor.

6- HARUN TEKİN

Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir karşısında yediği iki hatalı golle Fenerbahçe taraftarının hedefi haline gelen kaleci Harun Tekin, kötü performansına ek olarak kulübe mali açıdan da ciddi bir fatura çıkardı. Bu yükten kurtulmak isteyen yönetim Harun'un yerini düşük maliyetli bir isimle dolduracak.

7-GÖKHAN GÖNÜL

Fenerbahçe'nin en tecrübeli isimlerinden Gökhan Gönül oynadığı süre içinde oldukça iyi performans gösterse yaşı gereği yaşadığı sakatlıklar sorun yarattı.

TEKNİK EKİBE KATILABİLİR

36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün artık kariyerinin sonuna geldiği ifade edilirken bu sezon sonu futbolu bırakıp teknik ekibe katılma ihtimali olduğu belirtildi

Tüm bu isimler sezonun şimdiki bölümüne kadar olan performanslar göz önüne alınarak planlanırken Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun kalacak ve gideceklerle ilgili nihai kararını Haziran ayında vereceği ifade edildi.

(Fanatik)