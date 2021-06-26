Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkında sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi. 6 bin 459 oy ile Ali Koç, ikinci kez sarı-lacivertlilerin başkanlığına seçildi.

Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç için kutlama mesajı yayımladı. Kasapoğlu mesajında, “Fenerbahçe Kulübünün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında tekrar başkanlığa seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı Lacivertli Kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ali Koç'u tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul'da yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Ali Koç'u telefonla aradı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u tebrik eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, başarı dileklerini iletti.