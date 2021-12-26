Fenerbahçe'de Alex de Souza'yı ikna çalışmaları başladı

Fenerbahçe’de gündemin birinci maddesi, takımın başına getirilecek yeni teknik direktörün kim olacağı...

Tıpkı Vitor Pereira’nın göreve getiriliş sürecinde olduğu gibi Fenerbahçe Yönetimi, tarafından sır gibi saklanan yeni teknik direktörün adı tüm camiada en büyük merak konusu olmaya devam ediyor.

Kamuoyunda İsmail Kartal ve Slaven Bilic isimleri öne çıkarken, son günlerde sürpriz isim olarak Alex de Souza konuşulmaya başlandı.

Alex de Souza….

O Fenerbahçe için bir efsaneden daha ötesi fazlası… Sarı-lacivertli formaya 2012’de veda etti ama aradan geçen zamana rağmen adını hiç unutturmadı.

O’nu herkes seviyor

Alex’i yalnızca Fenerbahçeli taraftarlar değil; Türkiye’deki tüm futbolseverler yürekten seviyor. O İstanbul’dan ayrılırken Kaptan’ı yalnızca Fenerbahçeliler değil Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar da uğurlamıştı. Böyle bir sevgi de her futbolcuya nasip olmaz.

FENERBAHÇE İKNA GİRİŞİMLERİNE BAŞLADI

Sao Paulo’nun U20 takımını çalıştıran, Fenerbahçe’nin yakın tarihinin en büyük efsanesi olarak kabul edilen ‘Doktor’ lakaplı Alex de Souza’yı ikna etmek için girişimlerin başladığı edinilen bilgiler arasında.

Camiada hemen herkesin çok sevdiği, Alex’in göreve getirilmesiyle taraftarlarla yönetim arasında kopan sevgi ve güven bağının yeniden kurulması hedefleniyor.

KENDİNİ HAZIR HİSSETMİYOR

Alex de Souza’nın taraftarların kalbinde geniş bir kredisinin olması, Türk futbolunu yakından tanıması, teknik adam olarak kendini kanıtlama noktasında olması söylentilere güç katarken, en büyük sorunun Brezilyalı’nın henüz kendisini hazır hissetmemesi.

Hürriyet’in haberine göre; Alex’in sezon sonuna kadar teknik direktör olması için ikna edilmesi durumunda gelecek sezonun planını yapması için de teklifte bulunması edinilen bilgiler arasında.