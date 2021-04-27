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Fenerbahçe'de 5 ayrılık

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Bahar Toksoy Guidetti, Brankica Mihajlovic, Bianka Busa, Aylin Sarıoğlu ve Ceren Kestirengöz ile yollar ayrıldı.

Spor 27.04.2021, 23:30
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Fenerbahçe'de 5 ayrılık

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızda Bahar Guidetti, Mihajlovic, Busa, Aylin Sarıoğlu ve Ceren Kestirengöz ile yollar ayrıldı. Sporcularımıza Fenerbahçe'mize yapmış oldukları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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