Fenerbahçe Çekya’da çiçeklerle karşılandı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması için Çekya’nın Brno şehrine gelen Fenerbahçe, havaalanında çiçeklerle karşılandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Çekya’nın Slovacko takımı ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Çekya’nın Brno şehrine vardı. Brno Turany Havaalanı’nda Prag Fenerbahçeliler Derneği üyeleri tarafından çiçeklerle karşılanan Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

Berisha kadroda yok

Turun ilk maçında kadroda yer alan Mergim Berisha, rövanş kadrosuna alınmadı. Sabah yapılan antrenmanda da yer almayan Berisha, tedavi amaçlı İstanbul’da bırakılırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, saat 18.30’da (CET) takımın kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun."