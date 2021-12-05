Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında (CANLI)
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Son 6 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Kanarya, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de ağırlıyor. 24 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, evinde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Karadeniz ekibi ise Kadıköy'de sürpriz peşinde.
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
1' Mücadelede ilk düdük çaldı, karşılaşma başladı.
2' Karşılaşma hızlı başladı. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Mergim Berisha'nın, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin uzak kale direği dibinden az farkla auta çıkıyor.
3' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Crespo, yakın köşeye doğru direkt kaleye vurdu fakat top yandan auta çıktı.
5' Çaykur Rizespor atağında Pohjanpalo'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Umar ceza sahasına girip, sol çaprazdan vurdu, kaleci Berke'yi geçen topu Szalai kafayla çıkardı.
GOL
12' Rossi sağ kanattan ortayı yaptı, yerden seken topa kale sahası ön çizgisinin üzerinde Berisha kafayı vurdu ve ağları sarstı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
19' Ceza yayının üzerinde topu alan Berisha, sol ayağıyla vurdu ancak çerçeveyi tuttuamadı.
28' Mesut'un, Berisha ile yaptığı verkaç sonrasındaki şutu farklı şekilde auta gitti.