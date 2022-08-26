Fenerbahçe Caulker’ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, İngiliz futbolcusu Steven Caulker’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.