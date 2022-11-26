Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda dayanıklılık koşuları yapıldı. Pas organizasyonlarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Öte yandan kaleci İrfan Can Eğribayat’ın tedavisine devam edildi.