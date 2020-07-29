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Fenerbahçe büyük borçtan kurtuldu
Fenerbahçe, 108 milyon Euro’luk borcu Euro 7.71 iken ortalama 7.23’ten TL'ye çevirmişti. İki aylık sürede Euro’nun 8.07’ye yükselmesinin ardından toplam kar 110 milyon TL’ye ulaştı.
Spor 29.07.2020, 13:03
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Fenerbahçe'de yönetim, borç yükünü azaltmak için harcadığı yoğun çaba sonuç verdi. Sarı-lacivertlilerin iki ay önce yaptığı hareket Türk Lirası üzerinden kulübe önemli bir kazanç sağladı. 108.2 milyon Euro olan döviz borcunu kurun 7.71 TL olduğu zamanda 7.23'ten TL'ye çevirmeyi başaran sarı-lacivertliler, yaklaşık 52 milyon TL'lik bir kazanç sağlamıştı. Aradan geçen iki aylık sürede Euro kurunun 8.07 TL'ye çıkmasıyla birlikte bu rakam 110 milyon TL'ye ulaştı.
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