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Fenerbahçe Burak Kapacak'ı gündemine aldı
Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe, transferde son olarak Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Bursaspor'un oyuncusu Burak Kapacak'ı gündemine aldı. İşte detaylar...
Spor 17.09.2020, 09:22
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Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Burak Kapacak'ı transfer etmeye çok yaklaştı.
Sarı lacivertlilerin 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna dahil etmesi artık an meselesi.
BURAK KAPACAK KİMDİR?
8 Aralık 1999'da Bursa'da dünyaya gelen Burak Kapacak, sağ bek pozisyonunda forma giyiyor.
Geçtiğimiz sezon Burak Kapacak 20 müsabakada rol aldı ve 1172 dakika sahada kaldı.
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