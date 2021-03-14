Fenerbahçe bu sezon 6 mağlubiyet ile rekor kırdı

Süper Lig’de Gençlerbirliği’ne evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Kadıköy’deki son 4 maçını kazanamazken, bu sezon iç sahada 6. kez mağlup olarak rekor kırdı.

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olarak iç sahadaki 4. maçında da galibiyet göremedi. Sarı-lacivertliler Kadıköy’de 24. haftada Galatasaray’a 1-0, 26. haftada Göztepe’ye 1-0 kaybetmiş, 28. haftada Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, 30. haftada Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olarak Kadıköy’de 4 maç üst üste kazanamamış oldu. Fenerbahçe; 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez yenilirken bu sezon 6 kez iç sahada mağlubiyet aldı.

İç sahadaki mağlubiyetler

Fenerbahçe-Konyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 0-3

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1

Fenerbahçe-Göztepe: 0-1

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2