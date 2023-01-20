Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisini aldı

Sarı-lacivertlilerin konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Kadromuzda kiralık olarak yer alan Bruma'nın, kulübü PSV Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda PSV Eindhoven kulübüne 4 milyon 250 bin Euro transfer bedeli ödenecektir" denildi. Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Bruma ile de 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.