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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur."
Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi oyuncu durumu
Pazar akşamı oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında oyuncu durumu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki her iki takımın sakatlık ve cezalı oyuncu durumu nasıl? Detaylar haberimizde...
Spor 06.05.2022, 12:16
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
İki takımda da sakat ve cezalılar moralleri bozuyor.
Beşiktaş'ta stoper bölgesinde sorun
Siyah-beyazlılarda Montero ve Rosier kart cezalısı, Vida zorunlu izinli olduğu için; Can Bozdoğan da sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek.
F.Bahçe'de kritik sakatlıklar var
Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.
Osayi Samuel ve Kim Min-Jae de yine sakatlıkları bulunan isimler arasında yer alırken durumları maç saatinde belli olacak.
Eksiklerin yerine kimlerin oynayacağı da kısa süre içerisinde belli olacak.