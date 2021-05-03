Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşılık verdi! 14 dakikada 3 gol...

Fenerbahçe adeta takip ettiği Beşiktaş'a nazire yaptı. Hatayspor maçında ilk 14 dakikada 3 gol atıp farka koşan Beşiktaş karşısında bu kez Fenerbahçe 14 dakikada 3 gol attı. Kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor karşısında, 6.dakikada Sosa'nın penaltısı ile öne geçen Fenerbahçe, 12.dakikada Enner Valencia ve 14.dakikada Pelkas ile farkı açtı

Beşiktaş - Hatayspor ilk 14 dakika 3-0

2.dk Akintola (kk)

11.dk Larin

14.dk Larin

Fenerbahçe - BB Erzurumspor ilk 14 dakika 3-0

6.dakika Jose Sosa (pen)

12.dakikada Enner Valencia

14.dakika Pelkas