Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic idmanda sakatlandı

Fenerbahçe Beko forması giyen 21 yaşındaki Tarık Biberoviç antrenman sırasında sakatlandı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic, takım idmanımız esnasında sakatlanmış ve sporcumuzun sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin altı hata olması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.