Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko- Zalgiris karşılaşması öncesi Fenerbahçe başantrenörü Igor Kokoskov önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, resmi sitesinde yer alan habere göre Kokoskov şu açıklamaları yaptı:

"Zalgiris, Euroleague'deki en sert takımlardan biri. Birlikte oynama alışkanlığına sahip, grup halinde hareket edebilen 12 oyuncuları var. Maç içinde birlikte kalıyorlar ve ortak hareket ediyorlar. Zalgiris'e baktığınızda geleneksel Litvanya basketbolunu ve o ekolü görebiliyorsunuz. Aynı zamanda çok iyi yabancı oyunculara da sahipler. Özellikle Joffrey Lauvergne çok iyi bir sezon geçiriyor. Zalgiris sezon boyunca çok iyi basketbol oynadı ve koç Martin Schiller'in bu takımla başarabildiklerinden ötürü çok mutluyum. Bu oyuncu kadrosuyla birlikte harika bir iş çıkardı. Evimizde oynuyoruz ve bu karşılaşmayı kazanarak iç sahayı korumamız gerekiyor. Sezonun sonu yaklaşıyor ve her maçın çok önemli olduğunu anlayabilmeliyiz."

"Önümüzde çok zorlu ve önemli bir karşılaşma var. Euroleague'deki son maçımızdan sonra ayağa kalkmalı ve çok daha iyi bir performans göstermeliyiz. Parkeye adım attığımız ilk andan itibaren enerjimizin tamamını sahaya yansıtabilmeliyiz. Galibiyet için son ana dek mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE BEKO FORM DURUMU

Son 5 maçta bir mağlubiyetini Valencia karşısında alan sarı- lacivertli ekip, ligin 7. sırasında bulunuyor. Takımın yıldız oyuncusu Nando De Colo, 16.1 sayı ortalamasıyla oynuyor. Fenerbahçe Beko, lige iyi başlamasa da şu anki form durumuyla ilk 8' de yer almayı başarıyor. Ekibin 29 maçta 17 galibiyeti bulunuyor.

ZALGİRİS FORM DURUMU

Zalgiris'in ise son 5 maçında 2 mağlubiyeti var. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes deplasmanında oynayan Zalgiris, 27 sayı farkla ağır yara aldı. Fenerbahçe ile arasında 2 galibiyet farkı olan ekip, ligin 11. sırasında yer alıyor. Takımın en skorer oyuncusu 13.7 ortalamayla Marius Grigonis oldu.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Aralarında oynadıkları son maç 17 Aralık 2020' de gerçekleşen iki ekip arasından kazanan 99-62 lik skorla Zalgiris olmuştu. Bu maçta olağanüstü bir atak gösteren Zalgirris 3. periyotta 30 sayı atarak Fenerbahçe'yi 16 sayıda tutmayı başarmıştı. 2019'dan bu yana aralarında oynadıkları son 5 maçın 3'ünden Zalgiris galip geldi.