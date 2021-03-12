Fenerbahçe Beko, Valencia deplasmanında

Yağmur Duran/Haber Merkezi

THY Euroleague'in 29. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'in evine konuk olacak. Karşılaşma 23.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO FORM DURUMU

Lige kötü başlayan sarı-lacivertli ekip, son dönemde 10 maçlık galibiyeti yakalasa da evinde oynadığı Anadolu Efes maçında yenilgi alarak galibiyet serisini kaybetti.

Oynadığı son iki maçta da deplasmanda kazanan Fenerbahçe Beko, ligde 6. sırada bulunuyor.

Nando De Colo 15.9 sayıyla oynarken onu 11.5 sayıyla Marko Guduric takip ediyor.

VALENCİA BASKET FORM DURUMU

Ligde 11. sırada bulunan İspanyol ekip, 28 maçta 14 galibiyet, 14 mağlubiyete sahip.

Valencia, oynadığı son iki deplasman maçında Anadolu Efes ve Maccabi Tel Aviv'e mağlup olmuştu. Takımda Klemen Prepelic 11.8, Bojan Dubljevic ise 11.4 sayı ortalamasıyla oynuyor.

ARALARINDAKİ SON MAÇ

İki başarılı ekibin aralarındaki son maç 27 Kasım 2020'de gerçekleşmişti. Bu maçta Valencia Basket'i evinde ağırlayan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı önde kapatırken 3. ve 4. periyotta Valencia'nın olağanüstü oyunuyla 31 sayı yiyerek 86-90 kaybetmişti.

EDİTÖR YORUMU

Playoff için iki takım adına da çok önemli bir müsabaka. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı önde kapatarak maça baskısını verebilirse kazanabileceği bir maç olur. Valencia, geriye düştükçe oyun disiplininden kopan bir takım. Fakat maça ortak olursa maçı kazanmak adına savaşacaklardır. Valencia için tamam ya da devam maçı denebilir, bu maç onlar için son fırsat olacak, bu maçı evinde kazanmak isteyecektir. Fenerbahçe Beko için de playoff açısından önem arz eden bir maç. Fenerbahçe form durumunda istikrarlı ve formda oyuncuları bulunuyor. Bu maçta ilk 8 için farklı bir oyun sergileyeceklerini düşünüyorum. Çift maç haftasında Fenerbahçe Beko'nun art arda iki galibiyetine karşın Valencia iki maçı da kaybetti. Zor bir mücadele olacağını düşünmekle beraber temsilcimizin form durumu ve motivasyonu, takımı bu maç için savaştıracaktır.