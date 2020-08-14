Fenerbahçe Beko oyuncusu Topuk Göletinde balık tuttu
FENERBAHÇE BEKO ERKEK BASKETBOL TAKIMI YENİ SEZON HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN, TAKIMIN 27 YAŞINDAKİ OYUNCUSU AHMET DÜVERİOĞLU TOPUK GÖLETİNDE BALIK TUTARAK STRES ATTI
DÜZCE (İHA) – Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde çalışmalarını sürdürürken, takımın 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Düverioğlu Topuk göletinde balık tutarak stres attı.
2020-2021 Basketbol sezonu hazırlıklarının ilk etabını İstanbul’da başlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı ikinci hazırlık kampını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası tesislerinde başladı. Basketbolcular salonda yaptıkları antrenmanın dışında stres atmak için yaylada çeşitli aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Takımın 27 yaşındaki oyuncularından birisi olan Ahmet Düverioğlu’da Topuk göletinde balık avladı. Olta balıkçılığı yapan Düverioğlu gölet içerisinde bulunan sazan balığını avladı. Stres atan Düverioğlu’nun bu anları ise sosyal medyada paylaşıldı.
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