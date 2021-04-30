Son Dakika
Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe Beko ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan derbi mücadelesi 4 Mayıs Salı günü oynanacak.
Spor 30.04.2021, 22:18
4
ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre iki ekip, normal sezonun son haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mücadele edecek.
Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.