Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre iki ekip, normal sezonun son haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mücadele edecek.

Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.