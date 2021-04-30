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Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe Beko ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan derbi mücadelesi 4 Mayıs Salı günü oynanacak.

Spor 30.04.2021, 22:18
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Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre iki ekip, normal sezonun son haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mücadele edecek.

Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

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