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Fenerbahçe Beko CSKA Moskova'ya karşı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında bugün Rusya ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Spor 28.04.2021, 13:42
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Fenerbahçe Beko CSKA Moskova'ya karşı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 20.45'te başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde sarı-lacivertliler 2-0 geride bulunuyor. Fenerbahçe Beko, serideki ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, yarınki maçı kazanarak seriyi 4. müsabakaya taşımayı hedefliyor.

Öte yandan iki takım, EuroLeague'de 32. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 31 müsabakanın 22'sini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

(Maçkolik)

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