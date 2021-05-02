Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da sahasında BB Erzurumspor’u konuk edecek.