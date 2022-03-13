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Yavoriv Belediye Başkanı Matselyukh: “NATO’ya sesleniyorum, Ukrayna topraklarındaki hava sahasını kapatın”
Fenerbahçe: "Bayern Münih ile oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir."
Fenerbahçe: "Bayern Münih ile oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir."
Spor 13.03.2022, 16:21
Fenerbahçe: "Bayern Münih ile oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir."