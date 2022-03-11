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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hakem atamalarının dışarıdan bazı müdahale ve telkinlerle yapıldığı inancı bizde tavan yapmıştır."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "UEFA, Cüneyt Çakır’ın çarşamba günü yöneteceği maçı başka bir hakeme vermiş. Doğru mu?"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "UEFA, Cüneyt Çakır’ın çarşamba günü yöneteceği maçı başka bir hakeme vermiş. Doğru mu?"
Spor 11.03.2022, 15:53
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "UEFA, Cüneyt Çakır’ın çarşamba günü yöneteceği maçı başka bir hakeme vermiş. Doğru mu?"